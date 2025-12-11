Новый учебный курс «Поиск участников Великой Отечественной войны в интернете» посвящен основам поисковой работы.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) выпустили специальный модуль программы «Азбука интернета». Новый учебный курс «Поиск участников Великой Отечественной войны в интернете» посвящен основам поисковой работы и помогает понять, с чего начать розыск информации о пропавших или погибших родственниках, их наградах, могилах, ранениях, подвигах и истории боевого пути.Курс включает описание полезных интернет-ресурсов, алгоритмов работы с ними, а также рекомендации по подготовке запросов в государственные ведомства, если поиск в Сети не дал сразу результатов. В частности, подробно разобрана работа с сайтами «Подвиг народа», «Память народа» и Объединенной базой данных «Мемориал»: от регистрации до скачивания, копирования и сохранения найденной информации.В учебных материалах также рассмотрены методы поиска уже опубликованных данных о советских воинах и дана пошаговая инструкция, как самостоятельно внести в базы данных сведения о боевом пути и подвигах известных людей.В 2025 году «Ростелеком» провел серию тематических мероприятий, получился настоящий марафон Победы:- Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2025», где была объявлена специальная номинация «80 лет Победы: живая память о героях». В эту номинацию было подано 638 рассказов о подвиге советского народа. С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте ;- веб-конференция, на которой преподаватели «Азбуки интернета» рассказали о своем опыте поиска пропавших без вести родственников во время Великой Отечественной войны, создания запросов о потерянных документах и наградах, восстановления памятников воинам. Специальный учебный модуль «Поиск участников Великой Отечественной войны в интернете» уже размещен в канале проекта «Азбука интернета» в Дзен и вскоре появится на сайте azbukainterneta.ru;- вебинар для преподавателей, участие в котором приняло более 1 500 человек из 81 региона РФ и где тема юбилея Победы также была затронута.