В Коврове Владимирской области прокурор направил в суд новое уголовное дело. На этот раз под прицелом участник преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр. Об этомМестного жителя обвиняют в том, что он в 2022 году присоединился к незаконному бизнесу: его приятель арендовал помещение на улице Социалистической, оснастил его 11 компьютерами с игровым ПО и набрал команду.Обвиняемому доверили контролировать зал и подбирать операторов. В мае 2023 года правоохранители нашли точку и изъли все оборудование. Четверо сообщников уже получили свои приговоры — штрафы. Теперь очередь за пятым фигурантом, ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей. Суд также решит судьбу конфискованного имущества.