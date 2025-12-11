11 декабря в Суздале торжественно открылся Межрегиональный центр народных художественных промыслов. Проект создан правительством Владимирской области совместно с Центросоюзом России и

11 декабря в Суздале торжественно открылся Межрегиональный центр народных художественных промыслов. Проект создан правительством Владимирской области совместно с Центросоюзом России и станет федеральной площадкой для поддержки ремёсел. Центр расположился в исторических Торговых рядах на главной площади Суздаля. Это не классический музей, а живое интерактивное пространство. Здесь будет работать «Календарь ремёсел» с регулярной сменой выставок, проводиться