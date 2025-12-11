Во Владимире началась проверка по факту массовой гибели рыбы в городском пруду в районе улицы Добросельской. На место происшествия выехали помощник прокурора города Артем Сафронов и

Во Владимире началась проверка по факту массовой гибели рыбы в городском пруду в районе улицы Добросельской. На место происшествия выехали помощник прокурора города Артем Сафронов и специалисты регионального Рыбнадзора и министерства экологии. По данным пресс-службы надзорного ведомства, специалисты осмотрели водоём и его береговую линию, чтобы найти возможные источники загрязнения. Для точного установления причин организован отбор