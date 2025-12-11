Городская администрация прокомментировала жалобы жителей восточного района Владимира на массовую гибель рыбы в Добросельском пруду. Информация начала распространяться на днях в

Городская администрация прокомментировала жалобы жителей восточного района Владимира на массовую гибель рыбы в Добросельском пруду. Информация начала распространяться на днях в социальных сетях – местные жители размещали видео и писали комментарии, переживая за ситуацию. Делом заинтересовалась городская прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку с привлечением специалистов Рыбнадзора региона, а также Министерства экологии и природопользования. Из пресс-релиза