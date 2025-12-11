Пострадавшего мальчика с серьезными травмами доставили в больницу.

Во Владимире 10 декабря в 18:10 на улице Нижняя Дуброва, 30, произошло ДТП: 10-летний мальчик был сбит скутером ТАНК при переходе дороги по нерегулируемому переходу. За рулем скутера находился 21-летний молодой человек, предположительно курьер-доставщик. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.Пострадавшего мальчика с серьезными травмами доставили в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку по факту произошедшего.В связи с наступлением зимы, ГАИ напоминает пешеходам о необходимости быть предельно внимательными, убеждаться в безопасности перед переходом и отказаться от гаджетов, а водителей призывает к осторожности, своевременной смене резины и снижению скорости перед переходами.