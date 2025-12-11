Такие данные привели аналитики по состоянию на 1 октября 2025 года.

Во Владимирской области на каждого жителя в среднем приходится по три банковские карты. Такие данные привели аналитики по состоянию на 1 октября 2025 года.Всего в регионе выпущено свыше 4,2 млн банковских карт. За девять месяцев владельцы совершили по ним 510 млн транзакций — на общую сумму 919 млрд рублей. По количеству операций это 98 % к аналогичному периоду прошлого года, по сумме — 95 %.Почти все операции — 97,8 % (499 млн транзакций) — прошли в безналичном формате. Чаще всего карты использовали для оплаты товаров и услуг; переводов другим людям и уплаты обязательных платежей в пользу государства.При этом количество безналичных операций снизилось на 2 % по сравнению с прошлым годом. А вот снятие наличных стало еще менее популярным: жители региона совершили 11,4 млн таких операций, что на 6 % меньше, чем год назад.Сейчас во Владимирской области 1 048 банкоматов; 27,6 тыс. терминалов безналичной оплаты; 44,5 тыс. электронных терминалов в торговых точках. За год количество устройств выросло на 24 %.