В Собинке Владимирской области местный житель оказался на скамье подсудимых за использование поддельного водительского удостоверения. Ему предъявлено обвинение в пособничестве в подделке документов.Как выяснило следствие, мужчина, имеющий медицинские противопоказания к управлению автомобилем, нашел в интернете объявление о получении прав без обучения и экзаменов. Он переписывался с неизвестным лицом, которое обещало настоящие права, пробивающиеся по базам ГИБДД.Обвиняемый отправил свои данные, фото и перевел 76 тысяч рублей. В феврале 2025 года он получил водительское удостоверение по почте, а уже в мае предъявил его сотрудникам ГИБДД. Однако, проверка показала, что документ является поддельным.Мужчине грозит уголовное наказание, вплоть до лишения свободы. Свою вину он признал полностью. Дело направлено в Собинский городской суд.