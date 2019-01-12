Поп-певец опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в новом образе. Пользователи считают, что Дима Билан стал выглядеть моложе.

Поп-певец опубликовалфотографию, на которой предстал перед поклонниками в новом образе. Пользователисчитают, что Дима Билан стал выглядеть моложе.Певец решил избавитьсяот растительности на лице. Снимок нового образа он разместил в своем микроблоге в Instagram несколько часов назад. На фотографии звезда позирует в синейклетчатой рубашке и джинсах на фоне окна. "А сегодня встречи!", – написал .Такие перемены во внешности пришлись по вкусу его поклонникам: "Просто минут пять лет без бороды", "Ой,какой молоденький, красивый мальчик! Давно бы так!", "Молодой, лет 25", "Мальчик,где твои родители?", "Как хорош!", "Вам так больше идет!", "Помолодел лет на 12сразу. Очень к лицу", "Без бороды ты снова ночной хулиган!". Некоторыеподписчики признались, что совсем не узнали его: "Я сначала вообще не поняла, что за мужик", "Несразу узнала".Ранее принялучастие в фестивале Russian Music Festival, который проходил с 31 декабря по 8января в столице ОАЭ. После концерта он выступил перед журналистами иподелился своими мыслями о состоянии современной музыкальной индустрии. Певец утверждает, что сейчас "в западной музыке происходит какой-то хаос". Чтобы в России не произошло подобное, он предложил создать контролирующие структуры, которые не позволятартистам "сваливаться в абсолютный "треш" ивседозволенность".