Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал международный саммит по Ближнему Востоку, который пройдет в 13-14 февраля в Польше по инициативе США, "отчаянным антииранским цирком".Соединенные Штаты в феврале проведут в Польше международный саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и влиянию Ирана на регион. Об этом ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео.В ответ на это Мохаммад Джавад Зариф написал в своем микроблоге в Twitter, что те, кто присутствовал на последнем антииранском шоу США, мертвы, опозорены или маргинализированы​​​.Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.Polish Govt can't wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2019По его словам, правительство Польши опозорено: сейчас оно принимает у себя отчаянный антииранский цирк, в то время как Иран спас поляков во Второй мировой войне.