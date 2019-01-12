Бывший участник скандального реалити-шоу Егор Холявин вышел на связь с подписчиками после известия о срочной госпитализации. Звезда Дома-2 поблагодарила всех поклонников за поддержку.

Бывший участникскандального реалити-шоу Егор Холявин вышел на связь с подписчиками послеизвестия о срочной госпитализации. Звезда "Дома-2" поблагодарила всехпоклонников за поддержку.В начале декабря Егора попал в больницу. Причиной срочной госпитализации сталиосложнения после очередной пластической операции. Родители звезды "" просиливсех друзей и неравнодушных поклонников оказать материальную помощь.Спустя месяц Холявин стал чувствовать себя гораздо лучше.Врачи описывают его состояние как стабильное. Егор рассказал журналистам, что ему удалось побороть болезнь благодаря силе духа."Да,мне было очень тяжело. Я не хотел ничего комментировать по этому поводу,поэтому исчез из виду. Знаете, у меня опустились руки, и я был готов умереть. Нов какой-то момент у меня появились силы и желание жить. Тогда я началавосстанавливаться и делать все, чтобы начать снова жить. Счастлив, что мнеудалось справиться со всеми трудностями", – передает его слова .Недавно Холявин разместил на своейстранице в Instagram фотографию, на которой он позирует перед зеркалом. Егор выглядитотдохнувшим и посвежевшим. В подписи к фотографии звезда "" отметила, чтоуже вернулась к работе. "Счастливый! Как вы тут без меня дорогие мои?Соскучились? Спасибо всем, кто переживал! Кен вернулся", – написал он.Поклонники обрадовались, когда узнали эту новость, и попросили Егора прекратитьэксперименты с внешностью. "Егор, не делай больше операций. И так уже весьхудой и красивый", "Не надо только больше с собой ничего делать!", "Рада, чтовсе хорошо. Только один вопрос: надеюсь, ты закончил со своими операциями?", писалиподписчики.