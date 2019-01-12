В Перу продолжается самый престижный ралли-рейд Дакар, который полностью проходит на территории одной страны. Пятый этап в зачете грузовиков выиграл экипаж российской команды Камаз-мастер под управлением Эдуарда Николаева.

В Перу продолжается самый престижный ралли-рейд "Дакар", который полностью проходит на территории одной страны. Пятый этап в зачете грузовиков выиграл экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева.Скоростной спецучасток длиной 450 км россияне преодолели за 5 часов 53 минуты 33 секунды. При этом, как отмечает РИА Новости, пятый этап был сокращен из-за тумана.Второе время на этапе показал другой российский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, который отстал от победителя на 3 минуты 15 секунд. Третьим стал белорус Сергей Вязович на МАЗе (отставание – 6 минут 22 секунды). Еще один россиянин Андрей Каргинов занял четвертое место (+11.47).Stage 5 Summary: Tacna > Arequipa | Trucks