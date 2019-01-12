Футбольный клуб Йокогама, выступающий во втором дивизионе чемпионата Японии, подписал новый контракт с нападающим Кадзуёси Миурой, который официально является самым возрастным действующим профессиональным футболистом в мире.

Футбольный клуб "Йокогама", выступающий во втором дивизионе чемпионата Японии, подписал новый контракт с нападающим Кадзуёси Миурой, который официально является самым возрастным действующим профессиональным футболистом в мире.Срок соглашения и другие контрактные детали между командой и 51-летним игроком не разглашаются. Профессиональную карьеру Миура начал еще в 1986 году в бразильском "Сантосе". За 33 года он успел поиграть в Италии (за "Дженоа"), Хорватии ("Динамо" Загреб) и даже Австралии ("Сидней")."Я постараюсь приносить пользу каждую секунду из срока своего контракта, — заявил Миура, которого цитирует ТАСС. — На ежедневных тренировках я буду выкладываться по максимуму".Миура также провел 89 матчей за сборную Японии, в которых забил 55 голов.