Три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах - снежная масса обрушилась на ресторан при отеле Santis на курорте Швегальп. Последствия разгула стихии сняли на видео.

Три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах — снежная масса обрушилась на ресторан при отеле Santis на курорте Швегальп, отмечает Tagblatt. Последствия разгула стихии сняли на видео.Инцидент произошел около 16 часов (18:00 по Москве) в минувший четверг, 10 января.The massive clean up takes place after an avalanche spilled into the Hotel Säntis at Schwägalp Switzerland on Thursday — pic.twitter.com/0kolwYKiMh— PlanetSKI Snow News (@planetski) 11 января 2019 г."Сначала был сильный шум, а затем в заднюю часть ресторана ворвались горы снега", — описал произошедшее один из постояльцев трехзвездочной гостиницы.Сошедшая 300-метровая лавина "закопала" не только ресторан, но и пристройку для персонала, а также около 10 машин и автобус. Под снегом оказался и один из туристов, но его быстро вытащили из ловушки.Все пострадавшие отделались легкими травмами, сообщений о пропавших не поступало, тем не менее спасатели продолжают обследовать территорию курорта, расположенного на высоте 1300 метров над уровнем моря. Тем временем сотрудники отеля продолжают освобождать ресторан от чрезмерных "запасов" снега.По данным синоптиков, новый сильный снегопад накроет кантон Аппенцель-Иннерроден уже в ближайшее воскресенье. Всего за последние дни в Европе в результате обильных осадков погибли по меньшей мере 17 человек.