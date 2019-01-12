Мария Максакова – достойная женщина. Все разговоры о ее изменах мужу – не более чем слухи. Теперь же у оперной певицы появится могущественный покровитель, убеждена ясновидящая Галина Янко.

Мария Максакова – достойная женщина. Все разговоры о ееизменах мужу – не более чем слухи. Теперь же у оперной певицы появитсямогущественный покровитель, убеждена ясновидящая .Мария Максакова – верующий человек, и, что бы о ней неговорили, очень любила своего мужа. "Я не вижу фактов измены и каких-товольностей с ее стороны. Она достойная женщина. И совсем скоро у нее появитсямужчина-покровитель, которому она наконец-то доверит свою судьбу", – уверенаведунья.Максакова – женщинаяркая, у нее много поклонников. При жизни Вороненкова на нее также засматривалисьлюди – но это ничего не значит, считает Янко."Замуж она выйдет в течение 3-х лет. Человек будетобеспеченный. С Украины она уедет и будет жить какое-то время в России. Чутьпозже со своим мужем они переедут за границу", – говорит ясновидящая.Рождения детей в судьбе Марии Галина не видит. Зато уверена,что последняя четверть жизни Максаковой пройдет на Золотом троне – артисткаоставит пение после 55 лет.По словам ведуньи, счастливый день Марии – среда. Янко еще разподчеркнула, что муж Марию очень любил и не изменял ей. А все, что сейчаспытаются наговорить на их семью – черный пиар.