Мария Максакова – достойная женщина. Все разговоры о ее
изменах мужу – не более чем слухи. Теперь же у оперной певицы появится
могущественный покровитель, убеждена ясновидящая Галина Янко.
Мария Максакова – достойная женщина. Все разговоры о ее
изменах мужу – не более чем слухи. Теперь же у оперной певицы появится
могущественный покровитель, убеждена ясновидящая .
Мария Максакова – верующий человек, и, что бы о ней не
говорили, очень любила своего мужа. "Я не вижу фактов измены и каких-то
вольностей с ее стороны. Она достойная женщина. И совсем скоро у нее появится
мужчина-покровитель, которому она наконец-то доверит свою судьбу", – уверена
ведунья.
Максакова – женщина
яркая, у нее много поклонников. При жизни Вороненкова на нее также засматривались
люди – но это ничего не значит, считает Янко.
"Замуж она выйдет в течение 3-х лет. Человек будет
обеспеченный. С Украины она уедет и будет жить какое-то время в России. Чуть
позже со своим мужем они переедут за границу", – говорит ясновидящая.
Рождения детей в судьбе Марии Галина не видит. Зато уверена,
что последняя четверть жизни Максаковой пройдет на Золотом троне – артистка
оставит пение после 55 лет.
По словам ведуньи, счастливый день Марии – среда. Янко еще раз
подчеркнула, что муж Марию очень любил и не изменял ей. А все, что сейчас
пытаются наговорить на их семью – черный пиар.