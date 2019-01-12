Сводный брат герцогини Сассекской был арестован за вождение в нетрезвом виде. О происшествии в жизни семьи Меган Маркл сообщили местные власти.

Сводный братгерцогини Сассекской был арестован за вождение в нетрезвом виде. О происшествиив жизни семьи Меган Маркл сообщили местные власти.В пятницу, 11 января, Томасехал в Орегон, когда полицейские остановили его и попросили пройти тест на алкоголь. Они сразу обратили внимание на то,что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что количествоспиртного в его крови превышало норму во много раз. 52-летний брат был сразу взят под стражу. Томаса обвиняют в том, что он сел за руль "в состоянии алкогольного опьянения".Родственникимужчины уже прокомментировали это известие. Его отец утверждает, что сын давно страдает от пагубной привычки. "У моего сына серьезная проблема, и емунужна помощь. Я надеюсь, что он ее получит". Сестра Саманта считает, чтоСМИ не должны связывать это преступление с герцогиней. "Его алкоголизмникак не связан с Меган. Он всегда пьян", – заявила она.Это не первыйраз, когда брат королевской особы оказался за решеткой. В январе 2017 года Томаса арестовализа то, что он угрожал оружием своей невесте Дарлин Блонт во время ссоры. Девушка призналась, что боится за свою жизнь, но после отказалась от своих слов и забралазаявление. Пара планирует свадьбу в марте этого года. В качестве гостей они хотят пригласить герцога и герцогиню Сассекских. Они надеются, что так им удастся наконец помирить с отцом.