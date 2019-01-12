Актриса Агата
Муцениеце решила положить конец всем слухам о том, что накануне новогоднего праздника ее избил муж. В
качестве доказательства она разместила трогательный снимок с Павлом Прилучным.
Актриса Агата
Муцениеце решила положить конец всем слухам о том, что накануне новогоднего праздника ее избил муж. В
качестве доказательства она разместила трогательный снимок с Павлом Прилучным.
В пятницу, 11
января, супруги устроили большой праздник в честь дня рождения старшего сына
Тимофея. Мальчику исполнилось шесть лет. Родители организовали вечеринку, вдохновленную
героями комиксов "Черепашки-ниндзя". К сожалению, смог приехать
на торжество только к концу: в тот день у него были съемки в новом проекте.
Спустя несколько
часов после праздника Агата Муцениеце опубликовала в Stories снимок, на котором супруг целует
ее. "Ну успел! Ну! С днем рождения сына!", – написала актриса. Поклонники
звезды обрадовались тому, что в их семье наконец-то наступил мир и покой: "Агата выложила в сторис
фото с Пашей. Выдыхаем, товарищи, и не поддаемся на провокации прессы!".
Напомним,
накануне Нового года сообщалось, что пиар-менеджер актрисы Мириам позвонила в полицию и заявила, что
избил жену и запер ее дома. Рассказывали, что пострадавшая отказалась от
помощи врачей. Позднее Мириам отказалась от этого заявления.
Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Свадьба состоялась в 2011 году, причем актеры предпочли скрыть новость от прессы и расписались тайно в одном из московских
ЗАГСов. Пара воспитывает сына Тимофея и дочку Мию.