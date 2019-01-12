Актриса Агата Муцениеце решила положить конец всем слухам о том, что накануне новогоднего праздника ее избил муж. В качестве доказательства она разместила трогательный снимок с Павлом Прилучным.

Актриса АгатаМуцениеце решила положить конец всем слухам о том, что накануне новогоднего праздника ее избил муж. Вкачестве доказательства она разместила трогательный снимок с Павлом Прилучным.В пятницу, 11января, супруги устроили большой праздник в честь дня рождения старшего сынаТимофея. Мальчику исполнилось шесть лет. Родители организовали вечеринку, вдохновленнуюгероями комиксов "Черепашки-ниндзя". К сожалению, смог приехатьна торжество только к концу: в тот день у него были съемки в новом проекте.Спустя несколькочасов после праздника Агата Муцениеце опубликовала в Stories снимок, на котором супруг целуетее. "Ну успел! Ну! С днем рождения сына!", – написала актриса. Поклонникизвезды обрадовались тому, что в их семье наконец-то наступил мир и покой: "Агата выложила в сторисфото с Пашей. Выдыхаем, товарищи, и не поддаемся на провокации прессы!".Напомним,накануне Нового года сообщалось, что пиар-менеджер актрисы Мириам позвонила в полицию и заявила, чтоизбил жену и запер ее дома. Рассказывали, что пострадавшая отказалась отпомощи врачей. Позднее Мириам отказалась от этого заявления.Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Свадьба состоялась в 2011 году, причем актеры предпочли скрыть новость от прессы и расписались тайно в одном из московскихЗАГСов. Пара воспитывает сына Тимофея и дочку Мию.