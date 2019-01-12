Украинские блогеры каждый день публикуют сообщения о проблемах с трассой через Керченский пролив. Ранее они уже заявляли об опустевшем Крымском мосте, а теперь утверждают, что машины на переправе сдуло ветром. Шутят, наверное, но зная об их ненависть к России, не исключено, что украинцы говорят на полном серьезе.

Украинские блогеры каждый день публикуют сообщения о проблемах с трассой через Керченский пролив. Ранее они уже заявляли об опустевшем Крымском мосте, а теперь утверждают, что машины на переправе сдуло ветром. Шутят, наверное, но зная об их ненависть к России, не исключено, что украинцы говорят на полном серьезе.На полуострове сейчас непогода: сильный ветер, дожди со снегом. Из-за шторма под Крымским мостом остановилось судоходство, пишет на своей странице в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.Судя по времени публикации, у переправы комментатор была буквально на днях. Мало того, что судоходства у нет, так еще и автомобилей на трассе почему-то нет, утверждает пользователь.Пытаясь понять причину отсутствия машин на Крымском мосту, блогер делает сомнительное предположение. "Сдуло, наверное", – написала пользователь. Ранее она уже оставляла на своей странице негативные комментарии о переправе.Другой украинский блогер, Лариса Волошина, тоже не прочь попиариться на информационной шумихе вокруг трассы. Опоры Крымского моста деформированы, утверждает она. По словам блогера, проблемы обнаружили российские и израильские ученые.Сомнительными заявлениями о переправе отмечаются и официальные лица Незалежной. Так, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал Крымский мост "бутафорским и пропагандистским проектом" и усомнился в способности его конструкций выдержать сильное землетрясение.Автомобильная часть переправы была открыта президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Спустя несколько месяцев было запущено движение большегрузного транспорта. С того момента по проехали почти четыре миллиона автомобилей.В скором времени будет открыта железнодорожная часть переправы. Планируется, что первые поезда по Крымскому мосту проедут до конца 2019 года.