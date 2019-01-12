В результате возникшего конфликта с владельцем «Фиата» злоумышленник намеренно осуществил поджог машины...
Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.
В дежурную часть ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы поступило сообщение о возгорании автомобиля марки «Фиат» на парковке возле торгового центра в Олимпийской деревне.
Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего.
Установлено, что в результате возникшего конфликта с владельцем «Фиата» злоумышленник намеренно осуществил поджог машины.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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