В результате возникшего конфликта с владельцем «Фиата» злоумышленник намеренно осуществил поджог машины...

Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.В дежурную часть ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы поступило сообщение о возгорании автомобиля марки «Фиат» на парковке возле торгового центра в Олимпийской деревне.Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего.Установлено, что в результате возникшего конфликта с владельцем «Фиата» злоумышленник намеренно осуществил поджог машины.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93