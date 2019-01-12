Уже очень много лет прошло с того момента, как распалась одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса того времени – Наташа Королева и Игорь Николаев разбежались в разные стороны. Однако некоторые уверены, что композитор до сих пор не может забыть свою любовь.

Уже очень много лет прошло с того момента, как распалась одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса того времени – Наташа Королева и Игорь Николаев разбежались в разные стороны. Однако некоторые уверены, что композитор до сих пор не может забыть свою любовь.Сам по себе Игорь Николаев успел заработать в глазах поклонников имидж очень надежного и спокойного человека, у которого в жизни редко происходят сильные потрясения. Однако в 2019 году, уверена , его ждут новые эмоции в семейных отношениях."Я не вижу любви между им и его женой. Отношения у них ровные и семейные. Вспышки и моменты конечно есть, но это не говорит о колоссальной энергетики любовной пары. Все можно сказать даже монотонно", – рассказала экстрасенс."По картам я вижу, что сердце его вместе с Наташей Королевой. Дельфин и Русалка никак не могут расстаться, хоть даже и виртуально. Он однолюб. И он продолжает жить ее прошлым. Он не в состоянии ее отпустить. Она засела в его голове", – считает ведунья."Да, у него есть жена и ребенок, но он не может радоваться этой жизни. он тоскует и следующий год так же продолжит это делать. Он старается выйти из этого состояния, но волна все же накрывает его", – уверена Саона."У него есть статус, ему идут большие деньги но все это не радует. В этом году у него случится кризис в семейных отношениях. У него пойдет недосказанность, а она начнет проявлять волнения. Его жена терпела все это долго, но в новом году все же перейдет к выяснению отношений", – подчеркнула экстрасенс."В новом году я не вижу у Николаева особых новых ярких хитов и больших концертов. Да мы будем видеть его на экранах. Зарабатывать безусловно он будет, ну все это будет как то более чем ровно. Бывает в жизни люди входят в период нулевой, и как раз у Николаева он будет в этом году", – добавила она."Конечно это не значит, что его ждет плохой год. Не забываем, что год Свиньи любит рожденных в этот год. Поэтому какое настроение и переживание не было бы у Игоря, ничего трагического ему ждать не стоит. Здоровье у него и у всех членов его семьи пройдет со знаком плюс", – заключила Саона.