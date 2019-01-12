Новость о беременности известной телеведущей сразу привлекла внимание поклонников и прессы. В последнее время журналисты распространяют слухи о том, что отцом будущего ребенка Виктории Лопыревой является миллионер Игорь Булатов. Представители бизнесмена дали первый комментарий.

Новость обеременности известной телеведущей сразу привлекла внимание поклонников и прессы. Впоследнее время журналисты распространяют слухи о том, что отцом будущего ребенка ВикторииЛопыревой является миллионер Игорь Булатов. Представители бизнесмена дали первый комментарий.ИгорьБулатов состоял в браке с дочерью главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Упары двое детей, младшему ребенку недавно исполнилось семь месяцев. С серединыдекабря в Сети распространились скандальные фотографии, на которых миллионер запечатленв компании телеведущей . Они не стеснялись демонстрироватьсвои чувства на публике. С тех пор журналисты пыталисьсвязаться с миллионером, чтобы узнать все подробности их романа.Пресс-секретарьпредпринимателя Евгения Вячеславова сообщила, что Игорь больше не состоит в официальных отношениях со своейсупругой. Тем не менее женщина отказалась назвать имя нынешней избранницыпредпринимателя. "Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошуотнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, чтос бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе", – передает ееслова Tatler.Напомним, популярнаятелеведущая узнала о беременности во время чемпионата мира пофутболу, на котором работала послом ФИФА. Отца будущего ребенка онаохарактеризовала как "непубличного человека", который "пылинки с нее сдувает".добавила, что она пока не планирует узаконить отношения со своим возлюбленным,потому что сейчас все ее внимание обращено на другое главное событие – рождениемалыша.