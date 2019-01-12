Новость о
беременности известной телеведущей сразу привлекла внимание поклонников и прессы. В
последнее время журналисты распространяют слухи о том, что отцом будущего ребенка Виктории
Лопыревой является миллионер Игорь Булатов. Представители бизнесмена дали первый комментарий.
Новость о
беременности известной телеведущей сразу привлекла внимание поклонников и прессы. В
последнее время журналисты распространяют слухи о том, что отцом будущего ребенка Виктории
Лопыревой является миллионер Игорь Булатов. Представители бизнесмена дали первый комментарий.
Игорь
Булатов состоял в браке с дочерью главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. У
пары двое детей, младшему ребенку недавно исполнилось семь месяцев. С середины
декабря в Сети распространились скандальные фотографии, на которых миллионер запечатлен
в компании телеведущей . Они не стеснялись демонстрировать
свои чувства на публике. С тех пор журналисты пытались
связаться с миллионером, чтобы узнать все подробности их романа.
Пресс-секретарь
предпринимателя Евгения Вячеславова сообщила, что Игорь больше не состоит в официальных отношениях со своей
супругой. Тем не менее женщина отказалась назвать имя нынешней избранницы
предпринимателя. "Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу
отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что
с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе", – передает ее
слова Tatler.
Напомним, популярная
телеведущая узнала о беременности во время чемпионата мира по
футболу, на котором работала послом ФИФА. Отца будущего ребенка она
охарактеризовала как "непубличного человека", который "пылинки с нее сдувает".
добавила, что она пока не планирует узаконить отношения со своим возлюбленным,
потому что сейчас все ее внимание обращено на другое главное событие – рождение
малыша.