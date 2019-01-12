В прессу регулярно просачиваются слухи о скандалах в королевской семье Великобритании. Дескать, отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл не заладились с самого начала. Более того, рассказывают и о проблемах во взаимопонимании между принцами Уильямом и Гарри. И только Елизавета II пытается уладить ситуацию. Однако сама она не в восторге ни от одной из своих невесток.

В прессу регулярно просачиваются слухи о скандалах в королевской семье Великобритании. Дескать, отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл не заладились с самого начала. Более того, рассказывают и о проблемах во взаимопонимании между принцами Уильямом и Гарри. И только Елизавета II пытается уладить ситуацию. Однако сама она не в восторге ни от одной из своих невесток.Многие светские хроникеры дорого бы заплатили, лишь бы знать настоящее отношение королевы Великобритании Елизаветы II к женам своих внуков, принцев Уильяма и Гарри. Чтобы внести ясность в этот вопрос, а также узнать, что ждет английскую королеву в 2019 году, "Дни.ру" обратились к ."Что касается ее невесток. Тут, могу сказать, отрицание всего. Ей никто не нравится", – рассказала экстрасенс. Все уже поняли, что она глава семьи и нет смысла с этим спорить", – добавила она."Что же касается семьи Гарри и Меган – то могу сказать, что любви и понимания со стороны Елизаветы II за ее бытность они не дождутся, да и то что этот брак навсегда я тоже не вижу. Конечно Елизавету они переживут, но всему в жизни приходит конец. Не в следующем году, намного позже, вижу что пара распадется", – уверена Кажетта.Впрочем, ожидать скорого ухода Елизаветы II в мир иной не стоит. "Королева живее всех живых и будет жить долго", – подчеркнула ясновидящая. "Ей уже конечно тяжело выходить в свет, но нам надо помнить одно, вокруг нее целая свита врачей и за здоровьем ее следят очень хорошо", – объяснила она."Год для нее знаковый и насыщенный. Потихоньку она начнет передавать правление преемнику, но отходить от управления она не собирается. Все ее позиции очень уверенные, и постоянный контроль за всем что происходит она так же будет осуществлять. Могу сказать, что в Новом Году ее ждет много встреч. Она будет вести переговоры и постоянно находится в центре внимания", – уверена Кажетта."Так как у Елизаветы II обширные владения не только в Великобритании, она практически можно сказать управляет миром. Да она понимает, что не вечна, но не может пока допустить мысль о передачи всего в другие руки. Для Англии следующий год будет богат на некоторые изменения во внутренних устоях страны. Королева будет так же будет действовать в поддержку интересов государства, но предпримет некоторые модернизации. Она знает кто из детей на что способен, в голове ее постоянно холодный расчет", – заключила ясновидящая.