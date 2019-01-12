Норвежское издание VG опубликовало видео, на котором прыгун с шестом Сондре Гуттормсен руками открывает запечатанную бутылку для допинг-теста. Инцидент произошел 21 декабря дома у спортсмена.

Норвежское издание VG опубликовало видео, на котором прыгун с шестом Сондре Гуттормсен руками открывает запечатанную бутылку для допинг-теста. Инцидент произошел 21 декабря дома у спортсмена.К норвежцу пришли допинг-офицеры, которые взяли пробы мочи и крови, после чего дали спортсмену запечатанные емкости для проверки. Согласно регламенту, любой атлет должен убедиться, что бутылочку нельзя открыть без специального оборудования. У Гуттормсена же это получилось. Причем три раза с тремя разными сосудами без каких-либо следов вскрытия.Отец спортсмена успел заснять видео с третьей успешной попыткой, после чего фрагмент попал в распоряжение СМИ. Как отмечает Sports.ru, во время проверки были использованы стандартные бутылочки швейцарской компании Berlinger, которые являются по сути монополистами в этой области. В компании уже заявили, что подобные случаи происходят три-четыре раза в год и не являются чем-то сенсационным.