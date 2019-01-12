По словам потерпевшего, водитель-экспедитор организации, загрузив товар с базы, не вернул вырученные денежные средства в размере свыше 200 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 32-летнего подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В ОМВД России по району Бирюлево Западное поступило заявление от руководителя одной из организаций. Со слов потерпевшего стало известно, что водитель-экспедитор данной организации, загрузив товар с базы, не вернул вырученные денежные средства в размере свыше 200 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.По данному факту отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22