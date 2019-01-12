Телекомпания NBC официально рассталась с известной телеведущей Мегин Келли, высказывания которой ранее сочли расистскими. За свое увольнение Келли получила до 30 миллионов долларов.

Телекомпания NBC официально рассталась с известной телеведущей Мегин Келли, высказывания которой ранее сочли расистскими. За свое увольнение Келли получила до 30 миллионов долларов.Одна из причин известности Келли — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. Однако в октябре прошлого года руководство NBC убрало Келли из кресла телеведущей. И все потому, что она решила коснуться одной из самых деликатных для Америки тем.Опытная ведущая, 47-летняя Келли вдруг выступила в защиту так называемого blackface (это черный грим — гуталин, которым до середины прошлого века мазались комики в США для того, чтобы карикатурно изобразить афроамериканцев).Высказывание вызвало огромный резонанс. Меган Келли обвинили в бестактности и расизме. Ведущую попросили поискать черного американца, который бы захотел изобразить белого. Келли припомнили и другую реплику, когда пять лет назад разгорелась дискуссия, может ли Санта-Клаус быть черным.Сам телеканал NBC не стал распространяться о том, во сколько ему обошлось увольнение ведущей. Однако, по сведениям CNN, Келли могла получить до 30 миллионов долларов. На момент увольнения шел второй год ее трудового контракта на три года стоимостью в 69 миллионов долларов, передает РИА Новости.