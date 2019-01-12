Стали появляться новые подробности о взрыве в центре Парижа. Специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стали появляться новые подробности о взрыве в центре Парижа. Специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего.Согласно последним данным, взрыв в булочной на улице Треви в центре Парижа произошел около девяти часов утра. По информации полиции, сначала в помещении начался пожар, после чего сдетонировал газ.Число раненых составило 20 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии, передает telegram-канал RT. Местные СМИ сообщают также об одном погибшем, однако официального подтверждения этих данных пока не поступало. Также неизвестно, пострадали ли в результате ЧП россияне. Посольство России во Франции выясняет это.На месте работают экстренные службы города – полиция, скорая и пожарные. Туда же прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер, глава прокуратуры и полиции Парижа.В здании после взрыва начался пожар, ведется эвакуация жителей ближайших домов. Людей просят не мешать работе специалистов.