Даже выходные – не повод для знаменитостей перестать поставлять публике скандальные темы для обсуждения. Однако разобраться в шквале слухов, сомнительных заявлений и неожиданных решений не так-то просто. Дни.ру собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года.

Даже выходные – не повод для знаменитостей перестать поставлять публике скандальные темы для обсуждения. Однако разобраться в шквале слухов, сомнительных заявлений и неожиданных решений не так-то просто. "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года.Пока народ гадал, кто же мог стать отцом ребенка модели Виктории Лопыревой, сама она предпочитала не оглашать эту информацию. Обмолвилась лишь, что этот человек далек от мира шоу-бизнеса.Наконец красавицу застали в объятиях миллионера Игоря Булатова, который, как рассказывали, женат на дочери главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Помощница предпринимателя отказалась обсуждать личную жизнь начальника, однако рассказала, что с супругой они официально в разводе и не живут вместе.Очередной скандал сотряс королевскую семью Великобритании из-за жены принца Гарри Меган Маркл. Впрочем, на сей раз всему виной не она, а ее сводный брат.Мужчину застукали пьяным за рулем и отправили в вытрезвитель. Его отец рассказывает, что он уже давно страдает от пагубного пристрастия к алкоголю.Ведущая Лера Кудрявцева наслаждается отдыхом в Омане. Однако ее подписчики не дают полностью расслабиться недавно родившей красавице.В частности, ее буквально забросали вопросами о том, где сейчас находится ребенок. Отреагировала Кудрявцева весьма жестко.Популярная российская актриса Елена Майорова погибла еще в 1997 году. Несчастная скончалась в больнице от ожогов.Спустя долгие годы близкие не могут смириться с произошедшем и пытаются понять, что же произошло в тот роковой день. О новых подробностях произошедшего читайте в материале "Дни.ру".Актер, продюсер и ведущий Александр Цекало наконец прервал молчание после того, как его застали в столичном ресторане и на отдыхе в Риме в объятиях с жгучей брюнеткой. Тогда артиста обвиняли в изменах жене Виктории Галушке.Сам Цекало подчеркнул, что они с супругой уже разведены и называть его новую спутницу любовницей – некорректно и оскорбительно. Он добавил, что теперь планирует жениться на новой возлюбленной.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года, читайте в и специальных .