Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина сообщила, что пожар в многоквартирном жилом доме в Якутске локализован. Ведутся работы, направленные на полную ликвидацию огня.

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина сообщила, что пожар в многоквартирном жилом доме в Якутске локализован. Ведутся работы, направленные на полную ликвидацию огня.Площадь пожара составила 600 квадратных метров, передает ТАСС.Утром 12 января в Якутске загорелся многоквартирный жилой дом. Были эвакуированы около 50 человек, один человек погиб.