В Якутске тушат жилой многоквартирный дом. Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, - 600 квадратных метров. Известно об одном погибшем, пострадавших нет.

В Якутске тушат жилой многоквартирный дом. Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, — 600 квадратных метров. Известно об одном погибшем, пострадавших нет.С огнем борются полсотни пожарных, привлечено 12 единиц техники. Порядка 50 жильцов эвакуированы, они размещаются у родственников и знакомых. Причины пожара устанавливаются, передает телеканал "Россия 24".