Лучшим режиссёром 2018 года по версии Гильдии киноведов и кинокритиков стал Кирилл Серебренников. Его отметили за картину Лето о молодом Викторе Цое. Режиссер сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

Лучшим режиссёром 2018 года по версии Гильдии киноведов и кинокритиков стал Кирилл Серебренников. Его отметили за картину "Лето" о молодом Викторе Цое. Режиссер сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.Результаты голосования экспертного совета премии "Белый слон" стали известны в пятницу на церемонии в Доме кино, передает "Интерфакс".Основная сюжетная линия кинофильма "Лето" — история знакомства и отношений 19-летнего Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств (133 млн рублей) при реализации проекта "Платформа", монтировал картину, находясь под домашним арестом.Премия "Белый слон" до 2005 года называлась "Золотой овен".Ранее картина "Лето" попала в список лучших картин года по версии французского журнала Les Cahiers du Cinema.