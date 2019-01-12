Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский провел полноценную тренировку вместе с командой после своего отстранения. Ранее голкипер пропустил матч регулярного чемпионата против Нэшвилл Предаторз из-за неподобающего поведения.

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский провел полноценную тренировку вместе с командой после своего отстранения. Ранее голкипер пропустил матч регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз" из-за "неподобающего поведения".После тренировки Бобровский, чей контракт с "Коламбусом" истекает летом, частично рассказал о произошедшем. Судя по словам россиянина, инцидент с его участием произошел еще 8 января после проигранного матча с "Тампой" (0:4)."Я позволил эмоциям захватить меня, что было неправильно, — сказал Бобровский, которого цитирует пресс-служба клуба. — Случилось то, что случилось. Но все осталось позади. Я продолжаю усердно работать и стараюсь приносить команде пользу".Бобровский выступает за "Коламбус" с 2012 года. В 2013 и 2017 годах вратарь сборной России был удостоен приза Везины, вручаемому лучшему вратарю НХЛ.