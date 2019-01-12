В Калгари матчем между местными Флэймз и Флорида Пантерз стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда победили гостей со счетом 4:3. В составе пантер заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов.

В Калгари матчем между местными "Флэймз" и "Флорида Пантерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда победили гостей со счетом 4:3. В составе "пантер" заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов.Этот гол стал для россиянина 17-м в нынешнем сезоне. Всего же на его счету стало 36 (17+19) очков.В составе победителей отличились Михал Фролик, Марк Джиордано, Мэттью Ткачак и Шон Монахэн. У "Флориды" помимо Дадонова шайбы забросили Майк Хоффман и Джонатан Юбердо.В других встречах дня "Каролина Харрикейнз" обыграла дома "Баффало Сейбрз" со счетом 4:3, а "Виннипег Джетс" на своей площадке был сильнее "Детройт Ред Уингз" – 4:2.