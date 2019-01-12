Жительница столицы под видом массажного салона организовала притон для занятия проституцией...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 38-летнюю москвичку по подозрению в организации притона для занятия проституцией.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении массажного салона, расположенного на Новинском бульваре, сотрудники полиции задержали 28-летнюю и 32-летнюю приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение.
В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Также по месту жительства на Беловежской улице оперативники задержали организатора притона. Ею оказалась 38-летняя жительница столицы.
Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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