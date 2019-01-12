Жительница столицы под видом массажного салона организовала притон для занятия проституцией...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 38-летнюю москвичку по подозрению в организации притона для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении массажного салона, расположенного на Новинском бульваре, сотрудники полиции задержали 28-летнюю и 32-летнюю приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение.В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Также по месту жительства на Беловежской улице оперативники задержали организатора притона. Ею оказалась 38-летняя жительница столицы.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61