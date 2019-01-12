Злоумышленники, представив поддельные документы в кредитное учреждение, пытались снять 1,5 миллиона рублей со счета организации...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двух женщин и мужчину, подозреваемых в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от руководителя одной из организаций. По его словам, двое неизвестных незаконно пытаются снять с банковского счета организации денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 26-летнюю и 42-летнюю женщин, проживающих в Подмосковье, и 31-летнего жителя столицы.Как было установлено, злоумышленники, представив поддельные документы, пытались снять денежные средства в размере 1,5 млн рублей со счета компании. Сотрудники банка усомнились в законности их действий и уведомили ее руководителя.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60