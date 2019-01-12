Президент Петр Порошенко рассмешил весь мир заявлением о
том, что Украине за годы его правления удалось выйти из зоны риска и обеспечить
макрофинансовую стабилизацию. Главе Незалежной нужно снять розовые очки и взглянуть
на страну не из окна бронированного лимузина, а выйти в народ, пообщаться с
обнищавшими пенсионерами, взглянуть на остановленные заводы и спуститься в
угольную шахту к полуголодным и работающим за копейки шахтерам. Dni.Ru решили любезно помочь Петру Алексеевичу беспристрастно
оценить масштабы катастрофы, которую сейчас переживает Украина.
Президент Петр Порошенко рассмешил весь мир заявлением о
том, что Украине за годы его правления удалось выйти из зоны риска и обеспечить
макрофинансовую стабилизацию. Главе Незалежной нужно снять розовые очки и взглянуть
на страну не из окна бронированного лимузина, а выйти в народ, пообщаться с
обнищавшими пенсионерами, взглянуть на остановленные заводы и спуститься в
угольную шахту к полуголодным и работающим за копейки шахтерам. Dni.Ru решили любезно помочь Петру Алексеевичу беспристрастно
оценить масштабы катастрофы, которую сейчас переживает Украина.
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начать стоит с предвыборных обещаний Петра Порошенко,
касающихся войны на юго-востоке страны. Придя к власти, президент клялся и
божился, что за три недели разгромит ополченцев Донбасса. Как видим, этого не
произошло и сейчас сложившаяся ситуация кажется безвыходной: минские
договоренности Киев положил под сукно и выполнять не собирается.
Угрозы, исходящие от этого тлеющего конфликта очевидны: дальнейшая
деградация армии, которая вынуждена воевать со своим народом, огромные
финансовые и репутационные издержки, которые несет Киев как на
внутриполитической сцене, так и на международной арене.
ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ
Сколько граждан Украины выехало за границу в поисках лучшей
жизни, а проще говоря, на заработки – точно никто не знает. По официальной
информации из российских источников, только в нашу страну приехало около двух
миллионов украинцев. Примерно столько же, а может быть, и больше сбежали из
Незалежной в европейские государства и соседние страны СНГ.
Эксперты говорят, что демографическая ситуация на Украине
близка к критической – в промышленности и на стратегических производствах не
хватает рабочих рук. В будущем это может привести к тому, что в стране
остановится производство товаров народного потребления и даже продовольствия. А
это может привести к голодным бунтам.
КОРРУПЦИЯ ПОЖИРАЕТ УКРАИНУ
В годы правления Петра Порошенко коррупция захлестнула все
сферы общественной жизни: взятки стали нормальной моделью поведения как простых
граждан, так и госструктур. Причем, образец такой модели ввел в обиход сам
президент, обещавший продать весь свой бизнес и отказаться от сверхдоходов.
Ничего этого не произошло: шоколадный король неплохо
заработал только в этом году: фонд Ротшильдов выплатил ему 20 миллионов
долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения, доходы Петра
Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в связях с
тайными обществами, управляющими миром.
ПЕНСИОНЕРЫ НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
О каком выходе из зоны риска можно говорить, когда
пенсионеры на Украине вынуждены влачить нищенское существование. В день, когда Порошенко
похвалялся своими экономическими успехами, стало известно, что минимальная
пенсия и размер прожиточного минимума в стране сократились за пять лет в два раза.
Лидер общественного движения "Украинский выбор – право
народа" Виктор Медведчук напомнил, что платить за коммунальные услуги при этом
гражданам приходится по европейским тарифам. Стоит также добавить, что в 2018
году Украина была признана беднейшей страной Европы, забрав пальму первенства в
этом грустном рейтинге у Молдавии.
УГРОЗА ПОТЕРИ ТРАНЗИТА
Еще один удар, который грозит Украине уже в краткосрочной
перспективе – потеря транзита российского газа в Европу. С открытием второй
нитки "Северного потока" Незалежная останется без значительной суммы, которая
ежегодна составляет часть ее бюджета.
Несмотря на то, что европейские лидеры и, в первую очередь,
Ангела Меркель периодически произносят мантры о том, что Украину нельзя лишать
статуса страны-транзитера, когда газопровод заработает, об этом все дружно
забудут. Российский газ нужнее всей Европе и тут уже будет не до Украины.
В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ
Набрав многомиллиардных кредитов в международных финансовых
организациях, Украина неминуемо приближает свой дефолт. Если бы деньги МВФ шли на
развитие производства или социальной сферы – было бы полбеды. Но, к сожалению,
по данным украинских журналистов, большая их часть попросту разворовывается и
оседает в оффшорах.
При этом Киев не торопится отдавать долги России, набранные
еще при Викторе Януковиче. Объясняется это тем, что, дескать, Россия – страна-агрессор
и мы ей ничего не должны. Но час расплаты по всем долгам когда-нибудь, наверняка,
настанет и в этом случае дефолт Незалежной точно будет обеспечен.
МАЙДАН 4.0
Самой страшной угрозой для команды Порошенко остается новый
Майдан. Народ Украины, конечно, терпеливый: пока что он принимает и повышение тарифов
ЖКХ, и обесценивание гривны, и многое другое. Но, не исключено, что наступит
час икс и людской гнев выплеснется на улицы. Причем, со времени Евромайдана
такое уже было, но дважды протесты захлебнулись.
Михаил Саакашвили попытался чуть более года назад раскачать ситуацию
и даже расставил палатки в центре Киева. Наконец, совсем недавно, перед началом
отопительного сезона на Украине в нескольких крупных городах замерзшие жители
уже начали жечь покрышки перед зданиями администраций.
В обоих случаях Петру Порошенко крупно повезло – протесты не
переросли в массовые акции по всей стране. Поэтому президенту следует не
хвастаться псевдоуспехами по выходу из зоны риска, а реально оценить ситуацию и
покаяться перед своими согражданами. Тогда, глядишь, и удастся досидеть до
выборов 31 марта.