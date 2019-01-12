Президент Петр Порошенко рассмешил весь мир заявлением о том, что Украине за годы его правления удалось выйти из зоны риска и обеспечить макрофинансовую стабилизацию. Главе Незалежной нужно снять розовые очки и взглянуть на страну не из окна бронированного лимузина, а выйти в народ, пообщаться с обнищавшими пенсионерами, взглянуть на остановленные заводы и спуститься в угольную шахту к полуголодным и работающим за копейки шахтерам. Dni.Ru решили любезно помочь Петру Алексеевичу беспристрастно оценить масштабы катастрофы, которую сейчас переживает Украина.

Президент Петр Порошенко рассмешил весь мир заявлением отом, что Украине за годы его правления удалось выйти из зоны риска и обеспечитьмакрофинансовую стабилизацию. Главе Незалежной нужно снять розовые очки и взглянутьна страну не из окна бронированного лимузина, а выйти в народ, пообщаться собнищавшими пенсионерами, взглянуть на остановленные заводы и спуститься вугольную шахту к полуголодным и работающим за копейки шахтерам. Dni.Ru решили любезно помочь Петру Алексеевичу беспристрастнооценить масштабы катастрофы, которую сейчас переживает Украина.ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯНачать стоит с предвыборных обещаний Петра Порошенко,касающихся войны на юго-востоке страны. Придя к власти, президент клялся ибожился, что за три недели разгромит ополченцев Донбасса. Как видим, этого непроизошло и сейчас сложившаяся ситуация кажется безвыходной: минскиедоговоренности Киев положил под сукно и выполнять не собирается.Угрозы, исходящие от этого тлеющего конфликта очевидны: дальнейшаядеградация армии, которая вынуждена воевать со своим народом, огромныефинансовые и репутационные издержки, которые несет Киев как навнутриполитической сцене, так и на международной арене.ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮСколько граждан Украины выехало за границу в поисках лучшейжизни, а проще говоря, на заработки – точно никто не знает. По официальнойинформации из российских источников, только в нашу страну приехало около двухмиллионов украинцев. Примерно столько же, а может быть, и больше сбежали изНезалежной в европейские государства и соседние страны СНГ.Эксперты говорят, что демографическая ситуация на Украинеблизка к критической – в промышленности и на стратегических производствах нехватает рабочих рук. В будущем это может привести к тому, что в странеостановится производство товаров народного потребления и даже продовольствия. Аэто может привести к голодным бунтам.КОРРУПЦИЯ ПОЖИРАЕТ УКРАИНУВ годы правления Петра Порошенко коррупция захлестнула всесферы общественной жизни: взятки стали нормальной моделью поведения как простыхграждан, так и госструктур. Причем, образец такой модели ввел в обиход сампрезидент, обещавший продать весь свой бизнес и отказаться от сверхдоходов.Ничего этого не произошло: шоколадный король неплохозаработал только в этом году: фонд Ротшильдов выплатил ему 20 миллионовдолларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения, доходы ПетраПорошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в связях стайными обществами, управляющими миром.ПЕНСИОНЕРЫ НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИО каком выходе из зоны риска можно говорить, когдапенсионеры на Украине вынуждены влачить нищенское существование. В день, когда Порошенкопохвалялся своими экономическими успехами, стало известно, что минимальнаяпенсия и размер прожиточного минимума в стране сократились за пять лет в два раза.Лидер общественного движения "Украинский выбор – правонарода" Виктор Медведчук напомнил, что платить за коммунальные услуги при этомгражданам приходится по европейским тарифам. Стоит также добавить, что в 2018году Украина была признана беднейшей страной Европы, забрав пальму первенства вэтом грустном рейтинге у Молдавии.УГРОЗА ПОТЕРИ ТРАНЗИТАЕще один удар, который грозит Украине уже в краткосрочнойперспективе – потеря транзита российского газа в Европу. С открытием второйнитки "Северного потока" Незалежная останется без значительной суммы, котораяежегодна составляет часть ее бюджета.Несмотря на то, что европейские лидеры и, в первую очередь,Ангела Меркель периодически произносят мантры о том, что Украину нельзя лишатьстатуса страны-транзитера, когда газопровод заработает, об этом все дружнозабудут. Российский газ нужнее всей Европе и тут уже будет не до Украины.В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХНабрав многомиллиардных кредитов в международных финансовыхорганизациях, Украина неминуемо приближает свой дефолт. Если бы деньги МВФ шли наразвитие производства или социальной сферы – было бы полбеды. Но, к сожалению,по данным украинских журналистов, большая их часть попросту разворовывается иоседает в оффшорах.При этом Киев не торопится отдавать долги России, набранныееще при Викторе Януковиче. Объясняется это тем, что, дескать, Россия – страна-агрессори мы ей ничего не должны. Но час расплаты по всем долгам когда-нибудь, наверняка,настанет и в этом случае дефолт Незалежной точно будет обеспечен.МАЙДАН 4.0Самой страшной угрозой для команды Порошенко остается новыйМайдан. Народ Украины, конечно, терпеливый: пока что он принимает и повышение тарифовЖКХ, и обесценивание гривны, и многое другое. Но, не исключено, что наступитчас икс и людской гнев выплеснется на улицы. Причем, со времени Евромайданатакое уже было, но дважды протесты захлебнулись.Михаил Саакашвили попытался чуть более года назад раскачать ситуациюи даже расставил палатки в центре Киева. Наконец, совсем недавно, перед началомотопительного сезона на Украине в нескольких крупных городах замерзшие жителиуже начали жечь покрышки перед зданиями администраций.В обоих случаях Петру Порошенко крупно повезло – протесты непереросли в массовые акции по всей стране. Поэтому президенту следует нехвастаться псевдоуспехами по выходу из зоны риска, а реально оценить ситуацию ипокаяться перед своими согражданами. Тогда, глядишь, и удастся досидеть довыборов 31 марта.