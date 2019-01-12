Ежегодный лично-командный чемпионат посвящен памяти старшины милиции Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

11 января текущего года в городе Александрове состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по самозащите без оружия. Ежегодные соревнования посвящены памяти старшины милиции Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.В чемпионате приняли участие представители территориальных органов МВД России на районом уровне и сборные команды подразделений УМВД России по Владимирской области - всего около 70 полицейских.Открыл чемпионат заместитель начальника ОМВД России по Александровскому району подполковник полиции Денис Лёвин, который в приветственном слове пожелал всем участникам в честной борьбе показать свои лучшие результаты. Полицейские, почтив память Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания, приступили к соревнованиям по борьбе самбо. Участники чемпионата состязались в командном первенстве и в личном зачете.Среди команд первой группы, первое место завоевала команда УМВД России по городу Владимиру, второе место - МО МВД России «Муромский», третье место – МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Среди команд второй группы, первое место завоевали представители отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области, второе место – команда ЦПП УМВД России по Владимирской области, третье – ОМВД России по Суздальскому району.В личном зачете победителями в весовых категориях стали:до 62 кг - Максим Кузьмин из УМВД России по городу Владимиру;до 68 кг – Никита Онегов, представитель ОСН «ГРОМ» УНК регионального УМВД;до 74 кг – Владимир Сулимов из МО МВД России «Муромский»;до 82 кг - Алексей Огарышев из ОМВД России по Суздальскому району;до 90 кг - Эдуард Спивак из УМВД России по городу Владимиру;до 100 кг – Александр Иванов из МО МВД России «Гусь-Хрустальный»;свыше 100 кг - Константин Ратько, представляющий МО МВД России по ЗАТО «Радужный».В торжественной церемонии награждения победителей чемпионата принял участие начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин, который поздравил победителей с достигнутыми результатами и вручил им кубки, дипломы, а так же медали и памятные призы.