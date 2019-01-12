Ежегодный лично-командный чемпионат посвящен памяти старшины милиции Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
11 января текущего года в городе Александрове состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по самозащите без оружия. Ежегодные соревнования посвящены памяти старшины милиции Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
В чемпионате приняли участие представители территориальных органов МВД России на районом уровне и сборные команды подразделений УМВД России по Владимирской области - всего около 70 полицейских.
Открыл чемпионат заместитель начальника ОМВД России по Александровскому району подполковник полиции Денис Лёвин, который в приветственном слове пожелал всем участникам в честной борьбе показать свои лучшие результаты. Полицейские, почтив память Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания, приступили к соревнованиям по борьбе самбо. Участники чемпионата состязались в командном первенстве и в личном зачете.
Среди команд первой группы, первое место завоевала команда УМВД России по городу Владимиру, второе место - МО МВД России «Муромский», третье место – МО МВД России «Гусь-Хрустальный».
Среди команд второй группы, первое место завоевали представители отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области, второе место – команда ЦПП УМВД России по Владимирской области, третье – ОМВД России по Суздальскому району.
В личном зачете победителями в весовых категориях стали:
до 62 кг - Максим Кузьмин из УМВД России по городу Владимиру;
до 68 кг – Никита Онегов, представитель ОСН «ГРОМ» УНК регионального УМВД;
до 74 кг – Владимир Сулимов из МО МВД России «Муромский»;
до 82 кг - Алексей Огарышев из ОМВД России по Суздальскому району;
до 90 кг - Эдуард Спивак из УМВД России по городу Владимиру;
до 100 кг – Александр Иванов из МО МВД России «Гусь-Хрустальный»;
свыше 100 кг - Константин Ратько, представляющий МО МВД России по ЗАТО «Радужный».
В торжественной церемонии награждения победителей чемпионата принял участие начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин, который поздравил победителей с достигнутыми результатами и вручил им кубки, дипломы, а так же медали и памятные призы.