Военные в Хабаровском крае сооружают полевой лагерь на месте обвала скальных пород у Бурейского водохранилища. Если их не расчистить, то весной, во время половодья, это может привести к затоплению сёл, железных и автодорог.

Военные в Хабаровском крае сооружают полевой лагерь на месте обвала скальных пород у Бурейского водохранилища. Если их не расчистить, то весной, во время половодья, это может привести к затоплению сёл, железных и автодорог.В работах заняты подразделения материально-технического обеспечения. С собой у них дизель-генераторы, бензопилы и другое спецоборудование. Тяжелую технику доставят по специально построенным объездным путям.Чтобы нормально восстановить течение реки Бурея, необходимо произвести разрушение перемычки оползня. Это можно сделать двумя способами: с применением авиабомб и с применением обычных зарядов. Для этого понадобится порядка 60 тонн взрывчатки", — заявил генерал-майор Андрей Козлов, начальник управления Железнодорожных войск Восточного военного округа.