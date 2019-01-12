В конце прошлого года бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются стать родителями. Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и уже во всю стараются.

В конце прошлого года бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна ВиталинаЦымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются статьродителями. Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик иуже во всю стараются.К слову, скептически относится кзаявлению знаменитостей. Таролог уверена, что Виталина и Прохор толькоизображают большую любовь."Давайте не будем никогосмешить. Ну какие могут быть дети, у человека, который любит себя больше жизни,да и женщины ему совершенно не интересны в данный момент его жизни. Цымбалюкподруга по пиар-кампании и не более того. Да в это верят массы, ну никто неозадачивал себя простой мыслью – когда-то кто-то видел Прохора, хоть однойженщиной нормальной, не фриком и не из медийного пространства. Все это выглядитчрезвычайно смешно. Одна пиариться за счет бывшего мужа, другой, потому чтоможно с кем-то походить на съемки и получить какие-то подарки от различныхкампаний за посты в Instagram. Разве такая пара может завести детей. Совершенноисключено. Если только СМИ не подхватят историю с очередной беременность, потомабортом и трагическим расставанием. Это все скоро лопнет как мыльный пузырь.Все держится на взаимовыгодном сотрудничестве и деньгах", – рассудила ворожея.Саона заметила, что картыТаро многое говорят об этой одиозной парочке. "Он ведет себя как Шут, такая картаи падает ему. С другой стороны, если все это приносит ему деньги, будем считать,что он отличный сотрудник. Выполняет четкие задачи и посылы, которые ему ставитнекий координатор всей этой звездной шумихи. По картам в ближайшее время явообще не вижу деторождения ни у него, ни у Виталины", – резюмировала Саона