В конце прошлого года бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются стать
родителями. Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и
уже во всю стараются.
В конце прошлого года бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются стать
родителями. Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и
уже во всю стараются.
К слову, скептически относится к
заявлению знаменитостей. Таролог уверена, что Виталина и Прохор только
изображают большую любовь.
"Давайте не будем никого
смешить. Ну какие могут быть дети, у человека, который любит себя больше жизни,
да и женщины ему совершенно не интересны в данный момент его жизни. Цымбалюк
подруга по пиар-кампании и не более того. Да в это верят массы, ну никто не
озадачивал себя простой мыслью – когда-то кто-то видел Прохора, хоть одной
женщиной нормальной, не фриком и не из медийного пространства. Все это выглядит
чрезвычайно смешно. Одна пиариться за счет бывшего мужа, другой, потому что
можно с кем-то походить на съемки и получить какие-то подарки от различных
кампаний за посты в Instagram. Разве такая пара может завести детей. Совершенно
исключено. Если только СМИ не подхватят историю с очередной беременность, потом
абортом и трагическим расставанием. Это все скоро лопнет как мыльный пузырь.
Все держится на взаимовыгодном сотрудничестве и деньгах", – рассудила ворожея.
Саона заметила, что карты
Таро многое говорят об этой одиозной парочке. "Он ведет себя как Шут, такая карта
и падает ему. С другой стороны, если все это приносит ему деньги, будем считать,
что он отличный сотрудник. Выполняет четкие задачи и посылы, которые ему ставит
некий координатор всей этой звездной шумихи. По картам в ближайшее время я
вообще не вижу деторождения ни у него, ни у Виталины", – резюмировала Саона