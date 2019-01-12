Высланные из Бразилии кубинские врачи направляются в Венесуэлу. Об этом заявил президент Венесуэлы, во второй раз вступивший в должность главы этой страны.

Высланные из Бразилии кубинские врачи приедут в ВенесуэлуВысланные из Бразилии кубинские врачи направляются в Венесуэлу. Об этом заявил президент Венесуэлы, во второй раз вступивший в должность главы этой страны.Ранее новый президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал участие кубинских врачей в программе "Больше медиков для Бразилии", после чего Куба объявила о прекращении своего участия в ней​​​, передает ТАСС."Эти медики едут в Венесуэлу, около двух тысяч новых врачей. И еще с Кубы приедут 500 специалистов, чтобы укрепить всю нашу систему здравоохранения", — заявил Мадуро.По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, медицина на Кубе отличается высокими стандартами качества и может служить эталоном для других стран мира. Все виды медицинского обслуживания являются бесплатными.Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник от оппозиционной партии — 1,9 млн.Руководитель Кубы Мигель Диас-Канель стал одним из немногих латиноамериканских лидеров, которые посетили церемонию инаугурации президента Венесуэлы. Бразилия заявила о непризнании нового президентского срока Мадуро.Hemos llegado a Venezuela, a traer personalmente, la solidaridad de #Cuba con el presidente Nicolás Maduro Moros, democráticamente elegido por su pueblo. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/d1mAyYZFJa— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 10, 2019