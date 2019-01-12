Злоумышленник похитил куртку с манекена, установленного у входа в торговую точку.

8 января текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 34-летней собственницы одного из вещевых магазинов. Женщина сообщила, что с манекена, стоящего у входа в торговую точку, была похищена женская куртка стоимостью 8000 рублей.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого, 34-летнего безработного местного жителя.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что похищенное имущество успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.10 января в отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).