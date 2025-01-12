В поселке Золотково Гусь-Хрустального района достроили очистные сооружения канализации. Работы велись с июня и обошлись областному бюджету в 178,5 миллионов рублей. Сооружения работают с 1974

В поселке Золотково Гусь-Хрустального района достроили очистные сооружения канализации. Работы велись с июня и обошлись областному бюджету в 178,5 миллионов рублей. Сооружения работают с 1974 года, и спустя 50 лет уже не были в состоянии обеспечивать нормативные показатели очистки, рассказали в пресс-службе правительства области. Проект реконструкции предусматривал демонтаж старых зданий и оборудования, а также строительство