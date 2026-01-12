Жители региона рассказали о своих карьерных ожиданиях в наступившем году. Опрос провели аналитики одного из сервисов по поиску работы. Чуть меньше трети опрошенных заявили, что

Жители региона рассказали о своих карьерных ожиданиях в наступившем году. Опрос провели аналитики одного из сервисов по поиску работы. Чуть меньше трети опрошенных заявили, что рассчитывают на карьерный рост в 2026, причём мужчины больше верят в продвижение на службе, чем женщины – 36% и 28% соответственно. Карьерный оптимизм чаще испытывают владимирцы до 35 лет –