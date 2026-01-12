Темы охватывали все этапы финансового пути.

Во Владимирской области подвели итоги года по проекту онлайн‑уроков финансовой грамотности от Банка России. За 2025 год занятия посмотрели более 41,8 тысячи раз — столько раз школьники и студенты колледжей региона подключились к полезным лекциям.Осенью формат уроков обновили — теперь это не просто лекции, а настоящие приключения. Ученики помогали супергероям, восстанавливали магические артефакты и спасали «город финансов» от злодеев. Игровой подход сработал: заметно больше слушателей стали выполнять интерактивные задания и досматривать уроки до конца.Темы охватывали все этапы финансового пути: первые карманные деньги и накопления, управление личными финансами, защита денег и имущества, инвестиции, планирование надежной пенсии.эксперта владимирского отделения Банка России Ирины Парамоновой, самым востребованным оказался блок про управление личными финансами. На втором месте — уроки о защите денег и имущества, на третьем — инвестиции.Чаще всего к онлайн‑занятиям подключались в учебных заведениях Муромского, Гусь‑Хрустального, Ковровского и Вязниковского районов, а также во Владимире.