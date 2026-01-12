В авариях погибли два человека, еще 70 получили травмы разной степени тяжести.

С 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на дорогах Владимирского региона случилось 50 серьезных ДТП. В авариях погибли два человека, еще 70 получили травмы разной степени тяжести.8 января около 15:50 на улице Касимовской в деревне Мильна 19‑летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «ДАФ». Водитель и его пассажир (тоже 2005 года рождения) попали в больницу. Пассажир впоследствии скончался.7 января в 15:30 на 22‑м километре трассы «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» водитель авто «Ссанг Енг» (1967 г. р.) вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевроле». Тот в момент аварии выезжал с АЗС на главную дорогу. В результате аварии пострадал 9-летний ребенок, его отправили в больницу.9 января около 16:30 на 31‑м километре дороги «Гусь‑Хрустальный – Лесниково – Купреево» водитель «Тойоты» (1989 г. р.) выехал на встречку и столкнулся с «КИА» (водитель — 1976 г. р.). В больницу попали пассажиры «КИА»: женщина 1977 года рождения и ребенок 2018 года рождения.Кроме того, за новогодние каникулы полицейские 825 мелких ДТП с материальным ущербом, а инспекторы выявили 124 водителя в состоянии алкогольного опьянения.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .