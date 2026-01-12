На место выехали ремонтные бригады.

12 января во Владимирской области произошли перебои с электроснабжением. В 11:10 без света остались населенные пункты сразу в нескольких муниципальных образованиях. Речь идет о Гусь‑Хрустальном, Судогодском, Меленковском округах.На место выехали ремонтные бригады. Сейчас ликвидацией последствий занимаются сотрудники филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжья», а также спасатели МЧС.Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.В случае чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться за помощью по единому номеру вызова экстренных служб — 112.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .