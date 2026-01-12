Ущерб оценили в 600 тысяч рублей.

Во Владимире расследуют экологическое ЧП — в пруду возле улицы Добросельской (дом № 208) погибла рыба. Причина — сброс неочищенных канализационных стоков.Как прокуратура и профильные ведомства, беда случилась при ликвидации аварии на железобетонном канализационном коллекторе у дома № 10 по улице Егорова. Из‑за технологического отказа стоки попали в пруд через выпуск ливневой канализации, минуя очистные сооружения.Анализ воды показал критическое превышение вредных веществ: аммиака — в 107 раз выше нормы, фосфора — в 19 раз и железо было превышено в 4 раза.Последствия оказались катастрофическими: в водоеме погибло более 2 500 экземпляров рыбы. Ущерб оценили в 600 тысяч рублей.По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам»). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.