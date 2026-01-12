Ущерб от противоправных действий оказался внушительным.

Во Владимирской области расследуют экологическое преступление. Природоохранная прокуратура выявила незаконную заготовку мха‑ягеля в государственном заказнике «Давыдовский»., неустановленные лица повредили природный комплекс в границах Пенкинского участкового лесничества. Нарушители заготовили ягель на площади около 200 кв. м. Ущерб от противоправных действий оказался внушительным — свыше 1 миллиона рублей.По материалам прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ («нарушение режима особо охраняемых природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба»).За ходом расследования внимательно следит природоохранная прокуратура. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .