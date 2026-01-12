ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует о введении временных ограничений в связи с началом работ. В Собинском муниципальном округе с 10 января начали ремонтировать мост через

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует о введении временных ограничений в связи с началом работ. В Собинском муниципальном округе с 10 января начали ремонтировать мост через Колокшу на 166 километре трассы. Работы планируют завершить в конце октября 2026. Ремонт пройдёт на правой части сооружения по направлению на Нижний Новгород. Движение организовано по двум полосам