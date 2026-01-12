Золотое кольцо России к 60-летию, которое будет отмечаться в следующем году, расширят на 49 населённых пунктов из разных регионов России.

Золотое кольцо России к 60-летию, которое будет отмечаться в следующем году, расширят на 49 населённых пунктов из разных регионов России. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В настоящий момент легендарный туристический маршрут объединяет девять исторических городов. В скором времени в него будут включены десятки населённых пунктов из Владимирской, Ярославской, Ивановской и других областей России. Так, в нашем регионе в Золотое кольцо войдут города Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Киржач, Кольчугино, Муром, Юрьев-Польский, село Кидекша, посёлки Боголюбово и Мстёра, а также национальный парк «Мещера».Как отметил Игорь Игошин, расширение Золотого кольца повысит туристическую привлекательность регионов и даст мощный толчок развитию туризма.«Кстати, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются около 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов для обеспечения этой важной отрасли комфортом и уютом. Также Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области уже получили единую субсидию на 2025–2027 годы», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Новый проект поможет развитию населённых пунктов: будут созданы новые рабочие места, восстановлены памятники, а территории станут более привлекательными для жизни.