Владимир в снежном плену, окраины отрезаны от жизни.

Владимир оказался в снежном плену. С 9 января город накрыл мощный снегопад, и, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до конца недели. Высота снежного покрова — и это не предел.Как город сражается со стихией. На улицах Владимира: 98 единиц спецтехники, 89 дорожных рабочих. За сутки удалось вывезти 12 000 кубометров снега — это объем 1 200 самосвалов. На снегосвалке бульдозеры непрерывно формируют снежные горы, освобождая место для новых партий.Ночью на смену выходит 61 единица техники — пока город спит, сотрудники Центра управления городскими дорогами продолжают расчистку.На областных трассах — более 200 машин. Губернатор Александр Авдеев проводит оперативные совещания, а чиновники рапортуют о круглосуточном режиме работы и колоннах самосвалов.Крик о помощи из снежного пленаНо не везде ситуация радужная. В соцсетях — волна жалоб.В Сновицах (Суздальский район) жалуются, что «дворы завалены снегом, колеи в полколеса, у школы и детсада — снежная каша».Жители микрорайона Энергетик сообщают: «Мы отрезаны от магазинов и аптек уже 3 дня! Переходная дорога не чищена — люди ходят по проезжей части».В Лунёво семьи с детьми оказались в снежной блокаде: «До нас осталось 2,5 км нечищёной дороги. Личный транспорт не проезжает, экстренные службы не смогут добраться».На дорогах — коллапс. «Московское шоссе и Лакина всё засыпано снегом. А это одни из главных транспортных артерий... Полный бардак», — возмущаются автомобилисты. Их гнев подтверждается сводками ДТП: на перекрестках города то и дело «не разъехались» по несколько машин. Спецтехника, хоть её и много, не справляется с напором стихии.В условиях снежного штормаСитуация осложняется тем, что снег — это не только сугробы. В Меленковском округе из-за непогоды обесточены две школы, . Коммунальщики борются и с этим.Снегопад продлится до конца недели. Городские службы обещают наращивать усилия, но без помощи жителей не обойтись. Если ваш двор или подъезд к дому не расчищен — звоните в управляющую компанию или на номер 112.Губернатор Авдеев дал четкое указание: «Игнорировать сигналы от людей ни в коем случае нельзя». Сейчас идет проверка на прочность не только дорожной техники, но и умения власти слышать тех, кто застрял в этих полуметровых сугробах. Пока снегопад не закончится, итоги этой проверки подводить рано. Но напряжение растет вместе с высотой снежного покрова. Владимир учится жить в условиях снежного шторма. Эта зима запомнится надолго.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .